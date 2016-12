Darauf haben Fans jahrelang gewartet: Guns N' Roses kommen in die Schweiz. Im Rahmen ihrer «Not in this Lifetime»-Europa-Tournee machen die Rocker auch Halt in Zürich. Am 7. Juni 2017 wird die legendäre Band das Stadion Letzigrund zum Beben bringen. 2017 sind neben Sänger Axl Rose auch endlich wieder Gitarren-Legende Slash und Bassist Duff McKagan dabei.