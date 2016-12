Nach Herz-OP :  Al Bano wieder wohlauf!

Der italienische Sänger Al Bano (71, «Felicita») wurde gestern aus dem Spital in Rom entlassen, wo er wegen Herzproblemen behandelt worden war. Am Samstag haben italienische Medien gemeldet, der Sänger habe am Freitagabend bei den Proben für ein Konzert einen doppelten Herzinfarkt erlitten. Ein Gerücht, das Al Bano im Interview mit «Bild» dementiert. «Alles Quatsch. Die Operation war bereits lange im Vorfeld geplant. Mir geht’s gut.» Seine Tournee Anfang nächsten Jahres finde ohne Einschränkung statt. Der Sänger wird an der Seite von Ex-Frau Romina Power (65) auftreten. Al Bano verriet ausserdem: «Romina und ich werden unseren gemeinsamen Sohn mit auf Tour bringen – und mit ihm zusammen ein Lied bei den Konzerten spielen.»