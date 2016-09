Nach Amy Schumer :  Auch Lena Dunham wettert gegen Met Gala

Auch Lena Dunham (30) ist kein Fan der Met Gala. Erst vor kurzem machte Schauspielerin Amy Schumer (35) ihren Unmut über die alljährliche Veranstaltung Luft - sie wolle nie wieder einen Fuss auf die berühmten Treppen setzen, da es sich für sie eher wie eine Bestrafung anfühlte. Nun erhält sie Rückendeckung für ihre Meinung, und zwar von ihrer Freundin Lena Dunham.

In ihrem aktuellsten «Lenny Letter», ein Interview mit Schumer, erklärte die «Girls»-Darstellerin, dass sie genauso so früh wie die Schumer das Event verliess. «Ich versuchte noch, meinen Po an Michal B. Jordan zu reiben und haute dann gleich nach dir ab», so Dunham. Der Grund? Sie habe sich einfach nicht wohl gefühlt. «Ich saß neben Odell Beckham Jr., und das war so grossartig: Er schaute mich an und beschloss, dass ich nicht seinem Massstab einer Frau entspräche», so Dunham. «Er dachte: Das ist ein Marshmallow. Das ist ein Kind. Das ist ein Hund. Das war nicht gemein - er schien einfach verwirrt.»

Dunham trug an diesem Abend eine Anzug - wohl zu viel für den Sportler. «Das Gefühl, das bei mir rüberkam, war: Will ich das fi****? Trägt es einen... ja, es trägt einen Anzug. Ich beschäftige mich wieder mit meinem Handy», erläuterte die Schauspielerin. «Es war, als wären wir gezwungen, zusammen zu sein und er scrollte wirklich lieber den ganzen Abend durch seinen Instagram Feed, als eine Frau in einem Anzug zu sehen.» Weder Schumer noch Dunham werden wohl im kommenden Jahr Gäste der Veranstaltung sein ...