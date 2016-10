Kate Moss und Jamie Hince lassen sich nach 1,5 Jahren scheiden

Nach 1,5 Jahren Trennung haben sich Topmodel Kate Moss (42) und «The Kills»-Gitarrist Jamie Hince (47) scheiden lassen. Die Scheidung soll friedlich und aussergerichtlich vonstatten gegangen sein, wie ein Insider gegenüber «Daily Mirror» berichtet. Der Hauptanteil des Vermögens soll bei Kate Moss verbleiben. Die beiden heirateten im Juli 2011.

Kate Moss ist mit Graf Nikolai von Bismarck (29), dem Urenkel von Otto von Bismarck, verlobt. Ihr Toyboy ist jedoch in den letzten Tagen wieder ausgezogen, weil er sich mehr auf seine Karriere als Fotograf konzentrieren möchte. Die Partys im Haus von Moss hätten ihn dabei gestört. Trotzdem soll in der Beziehung der beiden alles in Ordnung sein.