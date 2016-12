Musikgrössen spannen zusammen :  Gedenkkonzert für George Michael (†53)

Sie wollen ihrem Kollegen mit einem Gedenkkonzert die letzte Ehre erweisen: Für George Michael (†53), der an Weihnachten an einem Herzstillstand starb, wollen Musikgrössen wie Elton John (69), Bob Geldof (65), Aretha Franklin (74) und Mariah Carey (46) gemäss «DailyMail» zusammen ein Ehrenkonzert für die Pop-Ikone organisieren. Die Erlöse sollen an Charity-Organisationen gehen, die der grosszügige Wham!-Star während Jahren unterstützt hatte. Elton John, der mit Michael eng befreundet war, soll gemäss «DailyStar» auch auf der Beerdigung des Musikers singen. Wann das Gedenkkonzert stattfinden soll, ist nicht bekannt.