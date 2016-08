Mit «The Hoff» durchs Mittelmeer :  Hasselhoff bietet eigene Kreuzfahrt an

Wer schon immer davon geträumt hat, einmal mit David Hasselhoff (64) auf einem riesigen Kreuzfahrt-Schiff durchs Mittelmeer zu reisen, kann das jetzt tun. Wie «The Hoff» auf seiner Facebook-Page verkündete, startet im Sommer 2017 die «Official World Fan Cruise».

Das riesige Kreuzfahrtschiff «Costa Favolosa» startet im gleichnamigen italienischen Favolosa und legt dann in Marseille und Barcelona an. Auf dem Programm stehen ein Konzert, ein Meet and Greet und ein Filmabend, bei dem die Passagiere David Hasselhoffs Filme zusammen mit ihm anschauen können.

Ganz billig ist der Spass aber nicht. 655 Franken kostet das Ganze, Getränke und die Fahrt zum Anleger sind nicht enthalten. Wenn man aber unbedingt einmal «Looking For Freedom» live auf hoher See hören möchte, bleibt die Kreuzfahrt wohl die einzige Gelegenheit.