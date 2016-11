Mit Stadionshow :  Volbeat kommen in die Schweiz

Die dänische Metal-Band Volbeat bringen am 30. August 2017 ihre bisher grösste Headliner-Show in die Stockhorn Arena in Thun. Mit ihren Nummer-eins-Alben «Seal the Deal & Let’s Boogie» und «Outlaw Gentleman & Shady Ladies» erreichten sie in der Schweiz jeweils Goldstatus.

Sänger Michael Poulsen (41) erklärt: «Wir streben bei jeder Tour eine Steigerung an. Für uns ist es immens wichtig, dass wir uns hohe Ziele setzen und den Fans etwas wahrhaft Spezielles bieten können, um uns bei ihnen für die Unterstützung zu bedanken.»

Der Vorverkauf startet am 1. Dezember 2016 um 10 Uhr auf www.ticketcorner.ch