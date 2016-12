Mit nur zwei Filmen :  Scarlett Johansson ist die Nummer eins an den Kinokassen

Im Kinojahr 2016 war sie nicht oft vertreten, trotzdem führt Scarlett Johansson (32) die Liste des «Forbes»-Magazines der Schauspieler mit den höchsten Einspielergebnissen an. Neben ihrem kleinen Auftritt in «Hail, Caesar!», verdankt sie das vor allem ihrer Rolle als Marvel-Heldin Black Widow in «Captain America: Civil War». Insgesamt spielten die beiden Filme weltweit 1,2 Milliarden Dollar ein. Damit lässt die Schauspielerin ihre Marvel-Kollegen Chris Evans (35) und Robert Downey Jr. (51) auf dem zweiten Platz zurück. Sie spielten mit ihren Filmen jeweils 1,15 Milliarden ein. Platz drei geht mit 1,1 Milliarde an «Suicide Squad»-Darstellerin Margot Robbie (26).