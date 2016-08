Mit 43 Jahren :  Molly Sims ist wieder schwanger

Molly Sims (43) ist zum dritten Mal schwanger. Doch dieses Mal macht sich die Schauspielerin wegen ihres Alters grosse Sorgen. Sie ist sich den Gefahren bewusst und empfindet alles als «sehr, sehr stressig», wie sie jetzt auf ihrem Youtube-Channel verrät. Besonders, da sie die Nebeneffekte der Schwangerschaft stärker fühlt als jemals zu vor: «Ich wache morgens auf und fühle mich, als müsste ich erbrechen. Beim Mittagessen möchte ich erbrechen, beim Abendessen und wenn ich zu Bett gehe immer noch. Ich habe mich in einem Lebensmittelgeschäft übergeben, in meinem Haus und auf meine Zahnpasta», so Sims.

Auch Stimmungsschwankungen machen sich stärker bemerkbar als bei ihren vorherigen Schwangerschaften, «Es ist viel anstrengender, ich bekomme nichts zu Ende gebracht. Ich bin manchmal wirklich nett und dann wieder wirklich verrückt», so der «Las Vegas»-Star. Mit dem Video möchte Sims anderen schwangeren Frauen eine klare Botschaft schicken: Ihr seid nicht allein!