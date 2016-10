Leonardo DiCaprio will auf Mars: Hat sich für Mission gemeldet

Nach seinem Oscar-Gewinn kennt Schauspieler Leonardo DiCaprio (41) keine Grenzen mehr. So auch bei seinem neusten Abenteuer: Er will zum Mars reisen. Bei einem Besuch im Weissen Haus berichtete er, dass er sich als freiwilliger Helfer für eine Mars-Mission gemeldet hat.

«SpaceX»-Gründer Elon Musk (45) will den Mars kolonisieren und bietet Menschen an, für 200'000 Dollar während 30 Tage den roten Planeten besuchen zu können. DiCaprio will als einer der ersten Besucher mit dabei sein. Ob das wirklich klappt, steht noch in den Sternen.