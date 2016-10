Michelle Hunziker: Stellt ihr Kinderbuch «Lole im Emmental» vor

Michelle Hunziker (39) kann ihren Lebenslauf erweitern. Neben Moderatorin, Sängerin und Model, darf sie sich jetzt auch Autorin nennen. Unter dem Titel «Lole nella valle dell'Emme» (dt. «Lole im Emmental») hat sie ihr erstes Kinderbuch veröffentlicht. Damit zahlt sie ihren Wurzeln in der Schweiz Tribut, denn «La belle Michelle» wuchs als Kind in Bern auf. Ihr Spitzname damals: Lole. Die Figur im Buch erlebt verschiedene Abenteuer. So wolle sie ihren Töchtern ihre Heimat und Kindheit näher bringen, erzählt sie gegenüber «sorrisi.com». Ausserdem möchte sie Kindern, die in die digitale Welt hinein geboren wurden, die Schönheit der unberührten Natur näher bringen. Bisher gibt es das Buch nur auf italienisch.