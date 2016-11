Live-Übertragung auf blick.ch :  Der Bachelor boxt wieder

Am Samstagabend feiert Bachelor Janosch Nietlispach (28) sein Kickbox-Comeback. Der vierfache Weltmeister tritt in der Leichtathletikhalle des Berner Wankdorf gegen den Rumänen Danut Hurduc (26) an. Der hat im Vorfeld schon verkündet: «Janosch rennt im Ring weg. Ich aber bin ein Panzer. Rückzieher kenne ich nicht.» Der Kampf wird ab 22.00 Uhr live auf Blick.ch und auf der Facebook-Seite von «Blick» gezeigt. Sehen wir Janosch bald mit einem blauen Auge?