Lamar und Khloé haben die Papiere unterschrieben :  Scheidung steht kurz bevor

Nach langem Hin und Her scheint die endgültige Scheidung zwischen Khloé Kardashian (32) und Lamar Odom (36) nun endlich in Sicht. Laut «TMZ» haben beide die nötigen Papiere unterschrieben, was den Prozess voran treiben dürfte. Die jüngere Schwester von Kim Kardashian (36) hat sich bereits vor drei Jahren von dem NBA-Profi getrennt. Weil sie aber mehrmals versuchte die Beziehung zu retten, wurde der Trennungsprozess immer wieder aufgehalten.

Nachdem Odom im vergangenen Jahr nach einer Drogen-Party bewusstlos in einem Bordell gefunden wurde und beinahe starb, stoppte Kardashian die Scheidung erneut. Nachdem er sich erholte verfiel er aber wieder den Drogen und der Reality-Star reichte nochmal die Scheidung ein – diesmal offenbar entgültig.