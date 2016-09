Kanye West will dass er von Will Ferrell gespielt wird

Hat Kanye West (39) wiedermal geredet, bevor er nachgedacht hat? Der Rapper hat sich im Interview mit dem «W Magazine» als grossen Fan von Will Ferrell (49) geoutet und vergleicht sich mit einer der berühmtesten Rollen des Schauspielers: «Ich bin wie der Elf Will Ferrell, der zu gross für seine Hände ist, um das Spielzeug zu machen». Ferrell spielte damals einen Jungen, der vom Weihnachtsmann adoptiert wird und viel grösser als alle anderen Elfen wird.

«Er ist einer meiner persönlichen Götter», schwärmt der Rapper und möchte ihn als Darsteller in der Verfilmung seines Lebens gewinnen. «Ich hätte gerne, dass Will Ferrell mich in ‹The Kanye West Story› spielt. Könnt ihr das einrichten?» Wie der Weihnachtself fühlt West sich nicht ernst genommen: «Die verstehen immer noch nicht, wer ich bin. Die werden das auch nicht verstehen, nachdem ich weg bin. Ich bin missverstanden und niemand in der Modeszene ist auf meiner Seite.»