An den ­Fashion Media Awards wurde sie eben erst zum Nachwuchsmodel des Jahres gekürt. Jetzt hat Kaia Gerber (15), die bildschöne Tochter von Topmodel Cindy Crawford (50), einen Riesen-Fisch an Land gezogen. Sie ist das neue Gesicht von Marc Jacobs Beauty. Mami Cindy platzt fast vor Stolz. «So viele aufregende Dinge stehen dir bevor», schreibt sie auf Instagram. Kaia war schon mit 14 Jahren in der «Teen Vogue» zu ­sehen.