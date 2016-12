Jennifer Lopez soll frisch verliebt sein :  Ist Drake ihr neuer Toyboy?

Jennifer Lopez (47) und Drake (30) machen laut «TMZ» mehr als nur Musik zusammen. Im August trennte sich die Sängerin nach langem hin und her von ihrem Toyboy Casper Smart (29), während Drakes On-Off-Romanze mit Rihanna (28) im Oktober ihr endgültiges Ende gefunden haben soll. Kurz danach wurde dem Kanadier ein Flirt mit Taylor Swift (27) nachgesagt. Stattdessen gilt sein Interesse jetzt angeblich J.Lo.

Zusammen sollen sie an einem musikalischen Projekt arbeiten, bei dem sie sich offenbar näher gekommen sind. Der Rapper soll zwei Auftritte der Sängerin in Las Vegas besucht haben und sei auch zu einer exklusiven Party im kleinen Kreise eingeladen worden sein. Auf seinem Instagram-Profil postete er bereits in der vergangenen Woche ein gemeinsames Bild, auf dem er sich lachend mit Lopez zeigt.