Ihre Asche ist nun in ihrem Haus :  Zwischenstop für Gabors (†99) Urne

Nach der Trauerfeier für Zsa Zsa Gabor († 99) hat ihr Witwer Prinz Frédéric von Anhalt (73) ihre Urne mit nach Hause in ihre Luxus-Villa genommen. Dort soll sie aber nicht lange bleiben: Die Platte für das eigentlich vorgesehene Grab neben ihrer Schwester Eva sei in drei Monaten fertig. «So lange bleibt Zsa Zsa bei mir», sagt Frédéric zu «Bild». Die Urne sollte in dem Grab zwischengelagert werden, ehe Frédéric sie Ende Jahr nach Budapest ins Grab von Gabors Vater überführen will.