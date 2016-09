In den 80er Jahren kam kaum ein Kino-Fan an ihnen vorbei. Rutger Hauer (72) brillierte in «Blade Runner» als künstliche Mensch. George Hamilton (77) strahlte schon da im «Denver Clan» und im «Pate 2» und Cassandra Gava (57) zeigte ihre Reize in «Conana der Barbar».

Am Wochenende zog es das illustre Trio an die Zuger Kunstnacht zur Galerie Gmurzynksa. Da feierten sie die Ausstellung von Mel Ramos (81), einem Hauptrepräsentaten des Pop-Art.