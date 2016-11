Hoher Besuch :  Robert De Niro in der Ostschweiz

Hoher Besuch aus Hollywood: US-Schauspieler Robert De Niro (73) hat in den letzten Monaten mehrmals die Ostschweiz besucht. Augenzeugen haben ihn beim Essen in verschiedenen Restaurants gesehen. Grund für den Aufenthalt des Oscar-Preisträgers war wohl ein sehr privater: De Niro soll seinen Sohn Elliot (18), von dem bekannt ist, dass er an Autismus leidet, in der St. Galler Klinik Oberwaid behandeln lassen. Ob das tatsächlich stimmt, ist unbestätigt.