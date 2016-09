Herzinfarkt :  Regisseur Curtis Hanson (†71) gestorben

Der amerikanische Regisseur Curtis Hanson (†71) ist am Dienstagnachmittag in seinem Zuhause in den Hollywood Hills verstorben. Die Ambulanz konnte beim Eintreffen nur noch seinen Tod feststellen. Als Todesursache wird von einem Herzinfarkt ausgegangen.

Zu seinen grössten Werken zählen unter anderem die Filme «8 Mile» und «The River Wild». Im Jahr 1998 erhielt Hanson den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch für den US-amerikanischen Spielfilm «L.A. Confidential».