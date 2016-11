Helena Fürst und Ennesto Monté :  Liebes-Aus nach einem Monat

«Dschungelcamp»-Sternchen Helena Fürst (42) war nur einen Monat lang mit ihrem Liebsten Ennesto Monté zusammen. Nun soll alles schon wieder vorbei sein. Dabei schien es vor kurzem noch die ganz grosse Liebe zu sein.

Fürst schwärmte erst vor wenigen Wochen gegenüber «Bild»: «Für mich ist er ein Traummann.» Auch der Schlagersänger selbst war auf seine Art scheinbar ganz verzaubert: «Sie gefällt mir optisch und ist einfach gut im Bett», sagte er.

Doch nun hat die Liebesgeschichte der beiden ein schnelles Ende gefunden. Am Dienstag (8. November) änderte «Höllena» ihren Beziehungsstatus bei Facebook auf «Single». Seltsamerweise hatte sie nur einen Tag zuvor noch ein Pärchens-Kuss-Foto gepostet.

Dazu schrieb sie: «Ihr Lieben, Ennesto und ich haben uns dagegen entschieden, zusammen Musik zu machen. Wer hätte am Anfang gedacht, dass aus dem Plan, einen Song gemeinsam zu singen, Liebe wird. Ausserdem ist Ennesto der Vollblutsänger von uns beiden, ich bin Unterhalterin und werde auf meinen Veranstaltungen alleine auftreten. Ennesto findet, dass ich nicht wirklich singen kann. Er ist sehr direkt und ehrlich. Mir macht es Spass und ich liebe ihn und akzeptiere seine Wünsche.»

Was ist da innerhalb eines Tages nur passiert? Genau so plötzlich, wie sie begonnen hat, fing die Beziehung des Paares allerdings auch an. Kennengelernt hatte sich das Paar über «Ebay». Die Entertainerin hatte auf dem Flohmarkt-Portal Fan-Treffen für 199 Euro verkauft und der Schlagersänger war einer der glücklichen Käufer.