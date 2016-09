Helen Mirren :  Sie ist die stylischste Frau der Welt

Helen Mirren (71) ist die bestangezogenste Frau 2016. Die britische Schauspielerin wurde von «Vanity Fair» zur am besten gekleidetsten Frau des laufenden Jahres gekürt. Als ihre männliche Entsprechung wählte das Magazin Idris Elba (44), der momentan als möglicher neuer James Bond gehandelt wird.

Auf die Frage, wer ihre Idole seien, antwortete Helen Mirren: «Helena Bonham Carter und die Leute auf den Strassen von St. Mark's Place in New York und Spitalfields in London.»

«Ich werde ausgeschmipft»

Zuletzt gestand die Oscar-Preisträgerin, dass sie Ärger von den Modedesignern bekomme, wenn sie ein Outfit mehr als einmal öffentlich trägt. «Gelegentlich lassen mich Designer die Dinge behalten, die sie mir geschickt haben. Aber du kannst sie nicht mehr als einmal tragen, weil die Designer das nicht mögen. Ich werde ausgeschimpft, wenn ich etwas öfter als einmal trage - was ich oft mache!», gab sie ganz offen zu. «Ich bin so glücklich, wenn ich hinter einer Nähmaschine oder in die Stoffabteilung eines Geschäftes gesetzt werde. Ich glaube das habe ich von meiner Mutter geerbt.»

Bei ihrer Liebe für Mode scheint es nur die logische Konsequenz, dass Helen Mirren auch im fortgeschrittenen Alter noch als modisches Vorbild gilt und nun ganz offiziell dazu gewählt wurde.