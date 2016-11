Gericht kippt Urteil :  Brendan Dassey kommt doch nicht frei

Die Netflix-Serie «Making a Murderer» machte den Fall von Brendan Dassey (27) berühmt. Vor rund elf Jahren gestand der geistig zurückgebliebene junge Mann unter fragwürdigen Bedingungen, mit seinem Onkel Steven Avery (54) die Fotografin Teresa Halbach gefesselt, vergewaltigt und getötet zu haben. Seine Verurteilung gilt als US-Justizskandal. In einer Petition an das Weisse Haus verlangten mehr als 500'000 Unterzeichner Dasseys Begnadigung. Nachdem ein Richter am Dienstag seine sofortige Freilassung anordnete, widerrief dies jetzt ein anderes Gericht. Dassey bleibt hinter Gittern.