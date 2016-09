Für ihren verstorbenen Mann :  Celine Dion veröffentlicht Gedenk-Song

Céline Dion (48) veröffentlicht ein Lied als Tribut an ihren verstorbenen Ehemann. Die Sängerin brachte den Song für ihren Mann Rene Angélil (†73) am vergangenen Dienstag heraus. Mit der Single unter dem Titel «Recovering» verarbeitet sie den Schmerz über ihren Verlust und ihr persönliches Leid. «Ich bin auf dem Weg der Besserung / Die Hoffnung, die ich verloren habe / Der Teil meiner Seele / der dafür bezahlen musste», heißt es in dem Lied. «Stück für Stück / Tag für Tag / Ein Schritt nach dem anderen / Schüttel den Teufel ab / Finde meinen Seelenfrieden wieder.»

Am Ende singt Céline Dion: «Sag ihm, dass ich ihn liebe / Gib mir meinen inneren Frieden zurück.» Geschrieben hat diesen Song ihre Kollegin Pink (37). Bereits bei den «Billboard Music Awards» im vergangenen Mai bedankte sich Céline Dion bei ihrer Kollegin und erklärte: «Als ich sie sah, sagte ich ‹Nimm dir die Zeit, diesen Song wirklich zu schreiben, um mir ein Hilfsmittel zu geben, ein Gepäckstück, dass mir hilft weiterzugehen, weiterzumachen...›.» Rene Angélil war Anfang des Jahres seiner Krebserkrankung erlegen.