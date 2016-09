Die US-Girlband Fifth Harmony sagt ihr Konzert vom 30. Oktober im Zürcher Hallenstadion ab. Grund seien Änderungen im internationalen Tourneeplan, wie Ticketcorner mitteilt. Bereits im Vorverkauf erworbene ­Tickets werden an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückerstattet, heisst es in der Mitteilung weiter. Fifth Harmony wurden 2012 durch die TV-Show «The X Factor» bekannt.