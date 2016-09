Eurovision Song Contest 2017 :  Die Party steigt in Kiew

Im vergangenen Mai gewann die ukrainische Sängerin Jamala (32) den «Eurovision Song Contest» in Stockholm und holte den Wettbewerb damit in ihre Heimat. Die «European Broadcasting Union» liess heute verlauten, dass Kiew als Austragungsort ausgewählt wurde.

Grund seien finanzielle Garantien der Hauptstadt gewesen. Es ist nicht das erste Mal für Kiew. Bereits 2005 fand der ESC dort statt. Auch der «Junior Eurovision Song Contest» wurden 2009 und 2013 in der Dreimillionen Stadt ausgerichtet. Am 9. und 11. Mai 2017 sollen die beiden ESC-Halbfinals stattfindet. Das Finale steigt am 13. Mai.