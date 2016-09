Er habe sie berühmt gemacht :  Simon Cowell sauer auf One Direction

Das ist jemand hässig: Produzent Simon Cowell (56) hat die Jungs von One Direction bei «X-Factor» entdeckt und zur Boygroup formiert. Während ihrer Schaffenspause haben sich fast alle eigenen Projekten zugewandt, aber weder Harry Styles (22), Liam Payne (23) oder Niall Horan (23) will mit ihm eine Solo-Platte machen. Nur Louis Thomlinson (24) hat noch keine Solo-Karriere angekündigt. Er ist momentan mit seinem neugeborenen Sohn beschäftigt.

Aber auch Zayn Malik (23) hat sich nach seinem Ausstieg einen anderen Produzenten gesucht. «Ich höre so viele Dinge, was sie gerade machen. Darin bin ich nicht involviert», sagt der Engländer beim Finale von «America’s Got Talent» und reagiert schnippisch: «Ja, ich verstehe schon, ihr wollt mich bei eurer Party offenbar nicht dabei haben. Sorry, dass ich euch berühmt gemacht habe...» Autsch! Er hätte es schön gefunden, wenn sie ihn um Rat gefragt hätten, «aber das ist ihre Entscheidung. Ich bin nicht verbittert - naja, nicht sehr.»