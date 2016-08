«Sie ist daaaaa» - Mit diesen Worten verkündet Christina Stürmer (34) die Geburt ihrer Tochter auf Facebook. Auch den Namen ihres ersten Kindes verrät der Popstar schon: Marina. Das Baby sei «mit einem Startgewicht von knapp 3 kg und einer gewaltigen Gesangsstimme auf die Welt gekommen.» Vater von Marina ist Oliver Varga, der Gitarre in Stürmers Band spielt. Die Sängerin kündete übrigens bereits an, dass sie ihr Baby mit auf Tour nehmen will, sobald es ein halbes Jahr alt ist.

