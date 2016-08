«Harry Potter»-Star Daniel Radcliffe (27) besucht das Zurich Film Festival. Der UK-Schauspieler wird in Zürich seine neuen Filme «Imperium» und «Swiss Army Man» vorstellen, in denen er jeweils die Hauptrolle spielt. Fans sehen Radcliffe mit Glück am 30. September und am 1. Oktober, wenn er über den grünen Teppich schreitet. Am 2. Oktober erzählt der Schauspieler in einem öffentlichen «ZFF-Masters»-Vortrag ausserdem von seiner Karriere.