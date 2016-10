Dokumentar-Film «Before the Flood»: Leonardo diCario riskierte Leben

Leonardo DiCaprio (41) gibt in seinen Filmen immer alles. Einmal ging er aber zu weit. Der Oscarpreisträger beschäftigt sich leidenschaftlich mit dem Klimawandel und produzierte den Dokumentar-Film «Before the Flood». Bei den Dreharbeiten brachte er sich laut Regisseur Fisher Stevens (52) gleich mehrmals in Lebensgefahr – und einmal musste ihm Schauspieler Edward Norton (47) gar das Leben Retten.

Bei einem Tauchgang vor den Galapagos-Inseln schlug Leos Sauerstoff-Tank leck. Norton (47) stürzte sich ins Wasser und brachte ihn sicher zurück an die Oberfläche. «Wir hatten einige grauenvolle Momente während der Dreharbeiten, aber das war der grauenvollste», erzählte Stevens dem «GQ»-Magazin. Die Dokumentation startete am vergangenen Wochenende in den US-Kinos. Ob der Film auch in den Schweiz gezeigt wird, ist noch unklar.