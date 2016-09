Drake um drei Millionen bestohlen :  Diamanten-Räuber gefasst

Da fiel Drake (29) wohl ein riesengrosser Stein vom Herzen! Nachdem ein Räuber in Phoenix Schmuck im Wert von drei Millionen Dollar aus dem Tourbus des Rappers mitgehen liess, wurde der Dieb jetzt gefasst. Der Langfinger wurde von der Polizei direkt mit der Beute gefasst und sitzt zur Zeit in Untersuchungshaft.

Anscheinend hat er schon mehrere Male für das Stadion, in dem Drake an diesem Abend spielte als Security gearbeitet. Drake und vor allem sein DJ Future The Prince, dem der Grossteil der Wertsachen gehört, dürften also zur Zeit Freudensprünge machen.