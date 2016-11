Die italienische Songschreiberin und Rocksängerin Gianna Nannini (60) kommt 2017 mit ihrer unverwechselbaren Reibeisen-Stimme für eine Doppelshow in die Schweiz. Am Montag, 27. März, tritt sie im ­Kongresshaus in Zürich auf und am Dienstag, 28. März, im KKL Luzern.