Ab heute ist es wieder so weit und Deutschland sucht seinen Superstar. Die erste Folge «DSDS» läuft auf RTL und natürlich werden als erstes die Castings gezeigt. 33 Bewerber müssen sich danach im Auslandsrecall, der in diesem Jahr in Dubai stattfindet, beweisen. Das diesjährige Motto ist «No Limits», was bedeutet, dass sich neben den üblichen Möchtegern-Popsternchen auch etwa Punk- oder gar Metalsänger vor die Jury stellen dürfen.