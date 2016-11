Der Schauspieler starb an einer Ateminsuffizienz :  Ron Glass ist tot

Traurige Nachricht für alle Science-Fiction-Fans: Ron Glass (†71), der durch den Kult-Film «Firefly» zum Star wurde, ist tot. Er starb am Freitag an den Folgen einer Ateminsuffizienz, wie US-Medien berichten. «Ron war ein zurückgezogener, sanfter und fürsorglicher Mann. Es war ein absolutes Vergnügen, ihn auf dem Bildschirm zu sehen. Worte können meinen Schmerz nicht angemessen ausdrücken», so sein Sprecher Jeffrey Leavitt. Der Schauspieler hatte in der vergangenen Zeit mit mehreren Krankheiten zu kämpfen, wie es weiter heisst.