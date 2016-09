Popstar Selena Gomez (24) hat sich laut «RadarOnline» für 60 Tage selbst in eine Klinik an der US-Ostküste eingewiesen. Die Ex von Justin Bieber (22) leidet als Folge ihrer Lupus-Erkrankung an Depressionen und Angstzuständen, musste deswegen gar ihre Tour absagen. In der christlichen Klinik will sie dank Pferde-Therapien gesund werden.