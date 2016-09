Chloë Grace Moretz und Brooklyn Beckham: Grund für Liebes-Aus

Liebes-Aus bei Chloë Grace Moretz (19) und Brooklyn Beckham (17). Gestern berichtete «Page Six», dass sich die Schauspielerin und der Promi-Spross getrennt haben. Jetzt ist der Grund für das Beziehungsende bekannt.

Beckham soll sich von Moretz getrennt haben, weil sie «zu sehr klammerte», wie ein Insider dem britischen Magazin «The Sun» berichtete. Ihre Fernbeziehung zwischen London und Los Angeles war der hübschen Blondine einfach nicht ernst genug und so verlangte sie mehr, als er ihr geben konnte. «Er war ganz hin und weg von ihr am Anfang, aber als die Zeit verging, wollte Chloë Ernst machen und da er auf der anderen Seite des Atlantik lebt, war das etwas, was er ihr nicht bieten konnte», erklärte die Insider weiter.

Gibts ein Liebes-Comeback?

Gleichzeitig sei es aber nicht komplett ausgeschlossen, dass die beiden es wieder miteinander versuchen könnten. Schliesslich hatte das Paar eine kurze Beziehung im Jahr 2014 und nahm diese Anfang des Jahres wieder auf. Auch der Insider sieht nicht alles pessimistisch: «Wie alle Jugendlichen in einer Beziehung, wäre es nicht überraschend, wenn sie wieder zusammenkommen würden. Vor allem, wenn sie weiterhin in den selben Kreisen verkehren.»