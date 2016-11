Battles bei «The Voice of Germany» :  Alle Schweizer eine Runde weiter!

«The Voice of Germany» ist weiterhin fest in Schweizer Hand! Andrina Travers (21) aus Opfikon ZH setzte sich am vergangenen Sonntag in den Battles gegen Gegnerin Nicole Bührer (33) durch. Die Powerfrauen performten den Pink-Song «Just like fire». Am Ende entschied sich Coach Samu Haber (40) jedoch für die Schweizerin.

Und auch Lukas Räuftlin (22) aus Ziefen BL entschied das Battle für sich. Er stand mit Georg Stengel (22) im Ring und sang «Dein Hurra» von Bosse und überzeugte damit am Ende seine Fanta Vier-Coaches Smudo (48) und Michi Beck (48).

Vergangene Wochek kam Berner Marc Amacher (32) eine Runde weiter, als er die Battle-Runde gegen den Österreicher Michael (28) für sich entschied.