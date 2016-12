Babyglück für Ashton Kutcher (38) und Mila Kunis (33): Das Hollywood-Traumpaar ist zum zweiten Mal Eltern geworden. Die Schauspielerin brachte gestern laut «E! News» am Mittwoch, 30. November einen gesunden Buben zur Welt. Somit hat ihr gemeinsames Töchterchen Wyatt (2) ein kleines Geschwisterchen gekriegt. Der Name des Kleinen ist noch geheim. Dass seine Frau diesmal einen Buben erwartete, plauderte Ashton versehentlich in der «Today Show» aus.