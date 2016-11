Alexander Klaws und Nadja Scheiwiller :  Babyglück!

Ex-DSDS-Sieger Alexander Klaws (33) und seine Freundin, die Basler Musicaldarstellerin Nadja Scheiwiller (30), erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die frohe Botschaft verkündete das Paar am Sonntag bei der Musical-Premiere von «Tarzan» in Oberhausen (D), in dem Klaws die Hauptrolle spielt. Gegenüber «Promiflash» bestätigte Klaws: «Wir sind überglücklich und freuen uns.» Vor fünf Jahren lernte sich das Paar beim «Tarzan»-Musical in Hamburg kennen und lieben. Im Frühjahr soll das Baby zur Welt kommen.