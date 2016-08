Agyness Deyn :  Hochzeit neun Monate nach Scheidung

Agyness Deyn (33) hat zum zweiten Mal geheiratet. In New York gab sie ihrem Freund Joel McAndrew das Ja-Wort.

I get to marry my best friend today

Von 2012 bis 2015 war das Model mit dem Schauspieler Giovanni Ribisi verheiratet. Vor neun Monaten liessen sie sich scheiden. Die beiden trennten sich offiziell am 28. Dezember 2014. Das Ex-Ehepaar konnte sich darauf einigen, dass das Model zwei der fünf gemeinsam gekauften Wohnungen in Los Angeles behalten kann. Dem Schauspieler stehen, Berichten der «TMZ» zufolge, nicht nur die zwei anderen Wohnungen, sondern auch die Harley Davidson zu. Die Britin erhält im Ausgleich dazu den Mercedes Benz-Oldtimer. Da das Paar keine Kinder zusammen hatte, wird wohl keiner der beiden von dem anderen finanzielle Unterstützung erhalten. Die frisch Geschiedenen gaben in den Dokumenten «unüberbrückbare Differenzen» als Grund für die Trennung an.