Aber nicht alle sind dabei :  Kelly Family feiert Comeback

Fast zwei Jahrzehnte lang legte die Kelly Family eine Pause ein. Wie die «Bild» berichtet, will die Familenband am 19. Mai 2017 ein exklusives Konzert in der Westfalenhalle in Dortmund spielen. Am gleichen Ort begann 1994 ihre Karriere, als 17'000 Zuschauer in die riesige Halle strömten.

Einer fehlt aber beim Mega-Comeback: Der mittlerweile 38-jährige Paddy wird nicht mit dabei sein. Grund hierfür sei laut dem «OK Magazin», dass sich Paddy auf seine Solokarriere konzentrieren möchte. Maites Auftritt steht noch in Frage, da sie noch nicht fest zugesagt hat.