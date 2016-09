Ab nach Harvard :  Adele will studieren

Nach ihrer Welttournee plant Adele (28) eine längere Pause. Sie möchte sich dann aber nicht nur mehr Zeit für ihren Sohn Angelo (3) nehmen, sondern auch gerne wieder studieren. An ihrem Konzert in Boston verriet sie laut «The Sun», dass sie «am liebsten in Harvard» die Schulbank drücken möchte. Bedenken hat die Sängerin trotzdem: «Ich will nicht, dass irgendjemand denkt, ich wäre smart genug, um in Harvard zu studieren.» Notfalls würde sie eine Brille aufsetzen, um intelligenter auszusehen.