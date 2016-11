4,8 Mio. Dollar für Kennedy-Kleid :  Marilyn Monroes Dress erzielt Rekord-Summe

Marilyn Monroes (†36) legendäres Kleid, in dem sie 1962 im New Yorker Madison Square Garden für John F. Kennedy «Happy Birthday» sang, wurde für eine Rekordsumme versteigert: Das hautfarbene und mit 2500 Kristallen bestückte Kleid kam in Los Angeles für 4,8 Millionen Dollar unter den Hammer.

Ersteigert hatte das ikonische Kleidungsstück die Museumskette «Ripley’s Believe It Or Not!». Der Vizepräsident der Kette, Edward Meyer, freute sich über den Zuschlag: «Wir haben damit das berühmteste Kleid der Pop-Kultur in unserem Besitz. Kein einzelnes Stück vertritt die Sechzigerjahre besser, als Marilyns Kleid.»