Drake übertrifft Jackson: 13 Nominierungen an American Music Awards

Am 20. November findet die American Music Awards statt. Rapper Drake (29) gilt als Favorit und darf auf ganze 13 Priese hoffen. Mit so vielen Nominierungen übertrifft er den Rekord von Michael Jackson (†50). Diesen stellte der verstorbene King of Pop vor über 30 Jahren auf, als er 1984 elf Mal für sein Erfolgsalbum «Thriller» nominiert wurde.

Drake geht unter anderem als Künstler des Jahres ins Rennen und tritt in dieser Kategorie gegen Adele (28), Beyoncé (35) und Justin Bieber (22) an. Auch sein Song «Work» mit On-Off-Freundin Rihanna (28) ist zweimal nominiert.