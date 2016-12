«Hollywood der Alpen» :  In Gstaad schneits Stars

Gstaad braucht keinen Schnee – Gstaad glänzt mit Glamour. Und davon hat es im Berner Oberländer Nobelkurort mehr als genug. Dafür sorgen die zahlreichen prominenten Gäste, die sich jeweils über die Weihnachtsferien dort tummeln.

Einkaufsmeile

An sonnigen Nachmittagen wie gestern ziehts die Schönen und die Reichen aus ihren Hotel-Suiten und Chalets in das Gedränge der autofreien Dorfstrasse. Das Angebot an Läden mit Luxus-Labels kann es mit jeder Grossstadt-Einkaufsmeile aufnehmen.

«Hollywood der Alpen»

Gstaad schmückt sich nicht ohne Grund mit dem Beinamen «Hollywood der Alpen».