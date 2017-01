Hinter den Kulissen der «Jass-Show» :  Kilchsperger hat ein Bobo

Roman Kilchsperger (46) begrüsst in jeder Jass-Runde drei Vertreter aus der Show-, Sport- und Musik­szene, die zusammen mit einem Telefonjasser spielen. «Ein Freund von mir hat mich erst diese Woche jassen gelehrt, ein Crash-Kurs sozusagen», sagt Anatole Taubman (45). Zusammen mit Stéphanie Berger (39) und Kurt Aeschbacher (68) bildet er das Show-Team. Richtig auftrumpfen konnte Schwingerkönig Matthias Glarner (31): «Ich war fünf Jahr alt, als ich erstmals Jasskarten in der Hand hielt.»

Trauffer muss noch üben

Auch Sonja Nef (44) outete sich als Profi: «Wir haben in der Mannschaft viel gejasst, die Freude daran ist geblieben.» Kubilay Türkyilmaz (49) jasst oft am Familientisch. Als Anfänger wiederum outet sich Sänger Marc Trauffer (37): «Ich spiele nur nach Farben, habe auch keine Ahnung, wie das Ganze gezählt wird. Mal schauen ...» Die Drehpause nutzte Trauffer, um mit DJ Bobo (49) zu üben. Obs geholfen hat, wird sich in der Show heute zeigen. Und was Kilchsperger als Sänger taugt. Er muss nämlich mit DJ Bobo singen.