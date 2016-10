Halloween in der Schweiz: Eine ruhige Nacht für die Polizei

Halloween Eher ruhige Halloween-Nacht für Polizei in der Schweiz

BERN - BE - Eierwerfen an Hausfassaden und auf Autos ist seit einigen Jahren ein beliebter Streich an Halloween. Kinder und Jugendliche mit entsprechenden Plänen haben die Polizei in der Nacht auf Dienstag auf Trab gehalten. Doch grössere Sachschäden gab es keine.