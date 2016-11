Grosse Gala zum 2. Todestag :  Stars ehren Udo Jürgens

Udo Jürgens (†80) bleibt unvergessen! Am 21. Dezember 2014 jährt sich zum zweiten Mal der Todestag des grossen Entertainers («Merci, Chérie») mit Schweizer Pass. Nun plant der TV-Sender RTL eine dreistündige Tribut-Gala zu seinen Ehren: «Merci Udo – Deutschland sagt Danke».

In der von Barbara Schönenberger (42) moderierten Sendung werden Stars wie Xavier Naidoo (45), Howard Carpendale (70), Vicki Leandros (64) und Conchita Wurst (28) an ihn als Menschen erinnern. Sie werden aber auch seine Lieder aufleben lassen und seine grössten Hits neu interpretieren.

In der Sendung wird ausserdem der populärste Song aus dem unendlich reichen Udo-Hitreigen gekürt. Die Hitliste wurde in einer repräsentativen Umfrage ermittelt. Mit dabei sind auch Udos Kinder Jenny (49), John (52) und Sonja (50). Die Ausstrahlung ist am Freitag, 2. Dezember, 20.15 Uhr. (mst)