Eklat am Jahrestag :  Bataclan weist Eagles of Death Metal ab

Vor einem Jahr erschütterte der islamistische Anschlag in der Konzerthalle Bataclan die Welt. Gestern wurde mit einem Konzert von Sting (65) die Gedenkfeier zum Jahrestag eingeläutet. Neben Fans waren auch rund 250 Überlebende und Angehörige von Opfern unter den Zuschauern. Zwei Mitglieder der Eagles of Deat Metal fehlten aber – sie wurden an der Tür abgewiesen.

«Es gibt Dinge, die man nicht vergibt»

«Sie sind gekommen, ich habe sie rausgeschmissen. Es gibt Dinge, die man nicht vergibt», sagte einer der Verantwortlichen des Saals, Jules Frutos, laut «n24». Sänger Jesse Hughes (44) stand vor einem Jahr mit seiner Band auf der Bühne, als die Schüsse fielen und 90 Menschen im Saal getötet wurden.

Im vergangenen März sagte er in einem Interview mit einem US-Fernsehsender, der Anschlag sei im Inneren des Konzertsaals ausgelöst worden. Hughes verdächtigte die Sicherheitsleute des Bataclan. Sie sollen mit den Attentätern unter einer Decke gesteckt haben. In einem weiteren Interview, das er der als extremistisch geltenden US-Zeitschrift «Taki's» gab, sagte Hughes, er habe während des Angriffs «gesehen, wie Muslime auf der Strasse feierten».

Sie wollen an der Gedenkfeier teilnehmen

Der Bandmanager Marc Pollack findet die Entscheidung der Verantwortlichen sei «falsch.» Sie haben ausserdem gar nicht versucht, das Bataclan zu betreten. Sie waren zusammen nach Paris gekommen, um an den Gedenkfeiern zum Jahrestag der Anschlagserie teilzunehmen. Diese gehen heute weiter. Frankreichs Staatschef François Hollande und die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo wollen alle sechs Anschlagsorte aufsuchen, neben dem Bataclan ein Restaurant, drei Bars und das Fussballstadion Stade de France. Bei der Anschlagserie waren insgesamt 130 Menschen getötet worden. (kyn/SDA)