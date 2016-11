Francine Jordi (39) zeigt ihr Emmentaler «Sunnsytli» :  Schön heimelig

Handy-Empfang hat es keinen, Internet gibt es ebenfalls nicht. «Hier oben ist man ganz weit weg von allem», sagt Francine Jordi (39). «Und gerade deshalb fühle ich mich hier so wohl.»

Die Sängerin steht auf der Veranda des kleinen Bauernhauses mit dem Namen «Sunnsytli» und zeigt mit der linken Hand auf das sich vor ihr ausbreitende Emmental. Im Hintergrund zwitschern Vögel, Kuhglocken läuten. Leichte Nebelschwaden verfangen sich in den Bäumen. Die nächsten Nachbarn sind über einen Kilometer weit entfernt.

Seit ihrer Kindheit verbringt die Bernerin drei- bis viermal jährlich Ferien im «Sunnsytli», oft zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern. Das Vier-Zimmer-Häuschen ist schon seit Generationen im Besitz der Familie. «Früher war es ein Geissen-Bauernhof mit einer Bienenzucht», erklärt sie. «Badezimmer hatte es keines, nur ein Plumpsklo.» Ein Fernseher steht erst seit kurzem in der Stube.

Lachend erinnert sich Francine Jordi daran, wie sie jeweils mit ihren zwei Schwestern in einer Wanne in der Küche badete. Oder wie sie zusammen Verkäuferlis spielten – mit Holzscheiten statt Puppen! Weiter erzählt sie, wie Grossmutter Pia (86) ihr schon als Mädchen Nähen und Stricken beibrachte. «Meine Kindheit war voll wunderbarer Erlebnisse», sagt die Sängerin. «Diese prägen mein Leben noch heute.»

In der Einsamkeit auf 1000 Metern über Meer sucht der Schlagerstar auch immer nach Erholung von den langen Konzertreisen. Oder von den wochenlangen Aufnahmen im Studio. Soeben hat Francine Jordi die CD «Nur für Dich» veröffentlicht. Zurzeit steckt sie auch mitten in den Vorbereitungen zur grossen «Silvesterstadl»-Show. «Ruhe und Frieden finde ich dort am besten, wo meine Wurzeln sind», sagt sie. Und das ist im heimeligen «Sunnsytli», wo noch immer mit Holz geheizt wird.